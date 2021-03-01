Родители Жанны Фриске захотели запретить Шепелеву распоряжаться квартирой дочери

Родители российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, захотели запретить бывшему мужу дочери, телеведущему Дмитрию Шепелеву, распоряжаться долей в ее квартире. Речь идет о квадратных метрах, принадлежащих сыну пары Платону. Об этом пишет StarHit.

Семилетнему мальчику отошла одна третья элитных апартаментов в Шмитовском проезде в Москве. Для того чтобы сохранить недвижимость, Владимир и Ольга Фриске подали иск сразу в два суда: Пресненский и Хамовнический. «Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания», — рассказали изданию.

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Притом одновременно с этим Фриске заявили Шепелеву, что свои две трети в квартире собираются продать, хотя еще недавно апартаменты планировали не трогать до совершеннолетия Платона. Родители певицы также предложили ее бывшему супругу выкупить долю, но завысили цену — 21 миллион рублей при кадастровой стоимости всей недвижимости почти в 24 миллиона.

Шепелев намерен отстаивать свои права: в ближайшее время он подаст жалобу в Верховный суд. Источник объяснил изданию, что речь идет о семи миллионах рублей, которые телеведущий должен вернуть Владимиру и Ольге Фриске — деньги собирали на лечение певицы. «Треть этих средств потребовали возместить Дмитрия, мол, в счет солидарного взыскания. Суд первой инстанции удовлетворил иск, отклонив апелляцию и кассацию. Вот только почему он должен это делать, если все деньги за две недели до смерти певицы сняла со счетов Жанны ее мама?» — рассказал он.

По словам еще одного источника, Владимир Фриске «клялся, что для него с супругой это [квартира Жанны Фриске] настоящая неприкосновенная святыня», хотя сам «не хочет ждать совершеннолетия внука». Информатор добавил, что в данной ситуации Шепелева пытаются выставить «бессердечным негодяем, который и с внуком не дает видеться, и сам хочет избавиться от любимого гнездышка некогда любимой женщины».

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