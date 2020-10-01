Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в жестоком обращении с певицей

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева в оскорблениях и жестоком обращении с его дочерью. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Собеседника».

Фриске заявил, что Шепелев постоянно оскорблял его дочь. «Говорил ей: "Ты страшная, никому не будешь нужна!"» — уточнил отец певицы.

«Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом. Спрашивал у всех: „Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни?”», — пояснил Фриске. По его словам, после того как врачи сообщили Шепелеву, что это маловероятно, тот «вообще перестал в комнату к Жанне заходить».

Отец певицы рассказал, что его дочь и сама не хотела видеть гражданского мужа, поскольку поняла, что это очень жестокий человек. «Оказывается, он ее оскорблял еще в Америке и в Риге, куда он с ней ездил [на лечение и реабилитацию]», — добавил Фриске.

Он очень сожалел о том, что слишком поздно узнал об издевательствах Шепелева. «Об этом знали друзья Жанны — Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге — маме Жанны, а от меня скрывали», — рассказал отец певицы. По словам Фриске, близкие опасались, что если он узнает об оскорблениях дочери, то может «сделать с Шепелевым что-то прямо на месте».

Дмитрий Шепелев состоял с Жанной Фриске в гражданском браке с 2012 года. У них родился сын Платон, которому в настоящий момент семь лет. Жанна Фриске умерла от неоперабельной опухоли головного мозга 15 июня 2015 года.