Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной впервые после смерти Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые выложил фотографию со своей девушкой после смерти Жанны Фриске. Он поделился снимком на своей странице в Instagram.

На фото ведущий целует в щеку свою избранницу — дизайнера Екатерину Тулупову. Шепелев связал публикацию со слухами о его женитьбе. В связи с этим он решил поделиться с подписчиками историей знакомства с девушкой.

По словам Шепелева, их познакомили дети, которые ходят в один детский сад. «Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода», — написал ведущий. Он также поинтересовался у подписчиков, как они знакомили детей с новыми партнерами.

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В сентябре Дмитрий Шепелев поделился проблемой нехватки времени на личную жизнь. Он отметил, что из-за воспитания ребенка не всегда получается провести время со своей половиной. Затем ведущий признался, что они с возлюбленной «психанули» и купили билеты в театр на два дня.

Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящее время шесть лет. Певица умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли головного мозга.

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