Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о большом количестве негативных комментариев в своем Instagram после выхода ряда телепередач, приуроченных к годовщине смерти его бывшей гражданской жены — Жанны Фриске. Он записал видео на эту тему и опубликовал его в своем аккаунте.

Ведущий описал происходящее как настоящий коллапс. Отдельно он отметил тех хейтеров, у которых в профиле написано «любящая мамочка двух чудных детишек», а среди фото много котов, пирогов и цветов. По словам Шепелева, такие аккаунты смотрятся очень контрастно и смешно по сравнению с комментариями, которые оставляют их владелицы: «Гори в аду, гнида», «Чтоб ты сдох, мразь», «Конченый ублюдок».

Журналист посоветовал людям не писать плохого, поскольку он не читает негативные комментарии и не собирается на них отвечать. Он добавил, что имеет право на личную жизнь.

Передачи памяти Жанны Фриске вышли на «России 1» и НТВ 15 июня. В эфире ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на «России 1» сестра певицы Наталья рассказала, что Шепелев чуть не довел ее отца до сердечного приступа из-за отказа показать сына Платона. НТВ пригласил в программу «Звезды сошлись» отца Фриске, который высказал подозрение, что Шепелев причастен к пропаже больших сумм денег со счета певицы.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. У нее была неоперабельная опухоль головного мозга. Шепелев был в гражданском браке с певицей с 2012 года до ее смерти. У них родился сын Платон, которому в настоящий момент шесть лет.

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