Родители Фриске обжаловали решение суда о взыскании с них 21 миллиона рублей

Родители Жанны Фриске подали жалобу на решение Перовского суда Москвы, взыскавшего с них 21,6 миллиона рублей по иску благотворительной организации Русфонд, собиравшей деньги на лечение певицы от рака. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

«Мы не успокоимся, пока не будет принято законное, с нашей точки зрения, решение. По нашему мнению, фонд присвоил чужие деньги. Телезрители направили адресные пожертвования для спасения именно Жанны. Вот почему мы не обязаны отчитываться перед фондом. В апелляционной жалобе мы представили доказательства нашей правоты. Надеемся на объективность суда», — заявил kp.ru представитель Владимира Фриске, отца певицы.

Иск Русфонда был удовлетворен 19 мая. Согласно решению суда, ответчики — Ольга и Владимир Фриске (родители певицы) и представитель ее сына Платона в лице Дмитрия Шепелева (гражданский муж артистки) — обязаны выплатить 21 миллион 633 тысячи рублей Русфонду, а также госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

Русфонд обратился в суд в январе 2017 года. Договор, заключенный организацией с Фриске, предусматривал целевое расходование средств. По утверждению представителей Русфонда, из 25 миллионов рублей, собранных на благотворительном марафоне, на лечение исполнительницы была потрачена только небольшая часть.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Сообщалось, что у нее была глиобластома — самая агрессивная и самая распространенная из злокачественных опухолей мозга.