Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги

Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что жилье площадью 90 квадратных метров находилось под арестом с октября 2018 года. Подобная квартира стоит около 30 миллионов рублей, однако из-за того, что она находится под арестом, ее будут продавать со скидкой 5-10 процентов от рыночной цены. «Если в течение двух месяцев не найдется покупатель, цену снизят еще на 15 процентов. В итоге квартира может быть продана на треть, а то и вполовину дешевле ее рыночной цены», — рассказал изданию риелтор Александр Невзоров.

23 мая стало известно, что часть долга семьи Фриске перед «Русфондом» в размере 7,9 миллиона рублей отдали, продав долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Истринском районе Московской области. От лица ребенка выступает его отец Дмитрий Шепелев.

В мае 2017 года «Русфонд» подал в суд на родственников артистки. Фриске получила от фонда 25 миллионов рублей на оплату лечения и по договору должна была вернуть неизрасходованные средства. При жизни артистки фонд получил отчет на сумму в 3,3 миллиона рублей. После ее смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги. Документы, подтверждающие оплату медицинских расходов на 22 миллиона рублей, они не смогли предоставить.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от опухоли мозга. Ей было 40 лет.

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