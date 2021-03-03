Москве предрекли сохранение дефицита жилья

С февраля 2020 года число выставленных на продажу в Москве готовых квартир уменьшилось на 19 процентов. В обозримом будущем объем предложения вторичного жилья вряд ли увеличится, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По мнению специалистов, предпосылок для быстрого восстановления экспозиции на вторичном рынке пока нет, дефицит квартир сохранится, предрекают они. «По определенным причинам потенциальные продавцы порой откладывают сделку — во-первых, они боятся обесценивания тех средств, которые получат после реализации жилплощади, — поясняют в «ИНКОМ». — Во-вторых, некоторые собственники надеются на дальнейшее удорожание недвижимости».

В свою очередь, покупатели, которые на волне прошлогоднего ажиотажного спроса приобрели квартиру для сохранения своих накоплений, зачастую планируют сдавать ее в аренду и не думают о продаже. Риелторы также не ожидают массового притока лотов из сегмента новостроек. «На первичном рынке с инвестиционными целями обычно покупаются объекты в тех жилых комплексах, которые находятся на начальной стадии строительства, — отмечают они. — Соответственно, перепродаются они года через два-три, когда возведение домов заканчивается, а стоимость таких лотов заметно повышается. Конечно, постепенно они пополняют экспозицию на рынке вторичного жилья, однако этот процесс занимает немало времени».

Ранее стало известно, что по итогам февраля стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Москве увеличилась более чем на 1 процент, до 211,3 тысячи рублей (без учета цен на элитное жилье и квартиры, расположенные в Новой Москве). Среди типов жилья в лидерах по темпам роста цен оказались кирпичные пятиэтажки — квадратный метр в них подорожал за месяц на 2,3 процента.

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