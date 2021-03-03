У российского полковника забрали квартиру с сантехникой за миллионы рублей

В рамках дела о рекордной взятке в Минобороны у бывшего начальника продуправления забрали элитную квартиру на юго-западе Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Газета указывает, что у российского полковника Александра Бережного забрали элитную квартиру с машино-местом на юго-западе столицы, в которой только сантехника и занавески стоили пять миллионов рублей, а также две иномарки.

По данным следствия, элитную квартиру в феврале 2014 года приобрела Галина Птицина, мать супруги офицера Ирины Бережной. Пенсионерка заплатила за недвижимость 20 миллиона рублей и два миллиона за машино-место. На допросе женщина призналась, что большую часть суммы заработала, торгуя скотиной и сельхозпродукцией в Карачаево-Черкесии, еще 9,5 миллиона рублей добавила мать полковника Анастасия Бережная.

Однако в ходе проверки выяснилось, что все свои накопления последняя потратила на квартиры в Ростове-на-Дону и Севастополе, а у Птициной были всего одна корова и небольшой участок под картошку.

В итоге было установлено, что настоящим владельцем недвижимости выступал бывший начальник продуправления военного ведомства. Также выяснилось, что полковник-тыловик являлся постоянным клиентом ЦУМа, где за полгода потратил более 400 тысяч рублей.

Таким образом, посчитали правоохранители, общие расходы полковника Бережного и его жены, за которые они не отчитались, составили более 34 миллиона рублей, а общий доход семьи за трехлетний период, предшествовавший этим сделкам, оказался чуть менее пяти миллионов рублей.

2 марта Хамовнический суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о рекордной взятке в Минобороны. На 6,5 лет лишения свободы осужден бывший замначальника управления департамента государственных закупок военного ведомства Александр Борувков за получение взятки в 368 миллионов рублей. Именно на такую сумму суд его оштрафовал.