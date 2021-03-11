Набиуллина перечислила регионы-кандидаты на продление льготной ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия» перечислила 24 региона-кандидата на продление программы льготной ипотеки по ставке 6,5 процента, в которых, по подсчетам регулятора, это бы не повлекло негативных эффектов.

По словам главы Центробанка, такими регионами могли бы стать Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, Ставропольский край, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия.

При этом Набиуллина подчеркнула, что льготную ипотеку как антикризисную программу необходимо свернуть, поскольку уже появились негативные эффекты. «Дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», — пояснила она.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки в России следует повышать адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей. Снижение же процентной ставки вопреки рыночным тенденциям может привести к риску формирования пузыря на финансовом рынке.

Запуск льготной ипотеки анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей. В настоящее время на программу приходится более 90 процентов всех кредитов, которые россияне берут на покупку жилья в новостройках.