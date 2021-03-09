России предрекли масштабную распродажу ипотечных квартир

Запуск в России программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых привел к появлению ипотечных инвесторов — граждан, скупающих жилье в кредит с инвестиционными целями. В обозримом будущем в стране может начаться масштабная распродажа таких объектов, говорится в сообщении риелторской компании «Альфа-Групп», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты предрекают «дождь из квартир с обременением», то есть приобретенных с привлечением кредитных средств. «Льготная ипотека поддерживает спрос на первичную недвижимость, но в свою очередь подстегивает цены и провоцирует со стороны банков выдачу более рискованных займов, — поясняют они. — Как следствие, ипотечные инвесторы, подгоняемые мнимой выгодой, берут кредиты, которые вследствие нет возможности выплачивать».

По данным специалистов, чаще всего частные инвесторы покупают типовые одно- и двухкомнатные квартиры. «Это связано с тем, что их можно сдавать посуточно либо в долгосрочную аренду. Кроме того, при данном варианте инвестирования всегда возможна продажа на любом этапе владения объектом», — поясняют они.

Также востребованы малогабаритные квартиры-студии — они пользуются спросом из-за своей относительно невысокой стоимости. Но самым современным и менее ресурсозатратным вариантом инвестирования эксперты считают апартаменты, сдаваемые в аренду управляющими компаниями.

Ранее сообщалось, что средний размер кредита на приобретение жилья в России по итогам января 2021-го впервые превысил 3 миллиона рублей. Рост суммы займа эксперты объясняют динамикой цен на недвижимость: квартиры дорожают, в то время как доходы граждан стабильны — людям приходится брать в долг больше для покупки подорожавших квадратных метров.

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