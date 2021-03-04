Россиянам раскрыли идеальную схему раздела ипотеки при разводе

При расторжении брака восемь из десяти российских семей документально не оформляют разделение обязательств по ипотеке, говорится в сообщении коллекторского агентства «Долговой Консультант», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Из-за правового нигилизма в каждом втором случае разводящиеся супруги рискуют потерять квартиру.

Как отмечают эксперты, если у семьи есть действующий ипотечный кредит, супруги часто делят саму недвижимость, не задумываясь о документальном оформлении долговых обязательств. «Непоследовательность действий (сперва раздел имущества, затем — решение вопросов с кредитором) приводит к ситуации, когда один из супругов становится собственником квартиры, а второй — плательщиком по ипотеке за квартиру, права на которую он потерял», — поясняют специалисты. По их наблюдениям, зачастую один из бывших супругов отказывается выплачивать кредит и, как следствие, недвижимость забирает банк.

Эксперты раскрыли идеальную схему при расторжении брака ипотечниками — это продажа квартиры, погашение кредита и разделение оставшихся денег. Если же одна из сторон желает сохранить квадратные метры, она должна взять на себя не устное, а документальное обязательство платить по кредиту.

«Любое решение должно быть подкреплено официальным документом. Почему лишь две из десяти семейных пар в нашей стране грамотно ставят точку в отношениях, непонятно», — заключают коллекторы.

Ранее сообщалось, что за 2020 год объем просроченных платежей по ипотечным кредитам в России увеличился на 7 процентов, или примерно на 4,95 миллиарда рублей. Общий объем просрочки за все годы превысил 77,5 миллиарда рублей.

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