Экономист спрогнозировала снижение «перегретых» цен на жилье в России

В крупных российских агломерациях рост цен на жилье, наблюдавшийся на протяжении 2020 года, уже остановился или сократился до минимальных значений. В некоторых регионах страны недвижимость может подешеветь, заявила агентству Regnum заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«В ряде регионов, где цены на жилье "перегрелись", они могут скорректироваться, — спрогнозировала эксперт. — В среднем по стране рост цен не будет превышать роста инфляции». Школьная также отметила, что ипотечные условия для россиян будут неравными в разных регионах. «Важно соотносить объем мер поддержки спроса с объемами предложения. Другими словами, не для всех регионов и не для всех граждан условия по ипотеке будут одинаковыми», — пояснила экономист.

По мнению Школьной, в первой половине 2021-го Россию ждет плавное снижения темпов роста ипотечного кредитования. Оно будет наблюдаться даже при сохранении ипотечных льгот для населения.

Ранее в феврале экономисты заявляли, что отмена программы льготной ипотеки под 6,5 процента, запущенной в России весной 2020 года и завершающейся в июле 2021-го, спровоцирует рост цен на жилье. По их мнению, по окончании программы увеличатся сроки экспозиции квартир. Это приведет к росту издержек застройщиков, соответственно, цены на недвижимость пойдут вверх.

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