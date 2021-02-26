Средний размер кредита на приобретение жилья в России по итогам января 2021-го впервые превысил 3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным аналитиков, россияне рекордно увеличили суммы ипотеки: «средний чек» в этом сегменте вырос за месяц на 1,7 процента и составил 3,004 миллиона рублей. Рост суммы займа эксперты объясняют динамикой цен на недвижимость: квартиры дорожают, в то время как доходы граждан стабильны и им приходится брать в долг больше для покупки подорожавших квадратных метров.

В «Эквифакс» агентству также заявили, что кредитное качество ипотеки в целом не вызывает сомнений. Аналитики ожидают роста средней суммы ипотеки в дальнейшем — примерно на 7 и более процентов в год.

Ранее в феврале сообщалось, что в 2020 году россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на 1,94 триллиона рублей — это рекордный показатель для отечественного рынка жилищного кредитования. По данным кредитных специалистов, граждане в основном досрочно гасили долги, используя сбережения, хранившиеся на банковских вкладах. Кроме того, им удалось высвободить некоторые средства за счет снижения потребительских расходов в условиях кризиса.

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