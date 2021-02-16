Россияне бросились гасить ипотеку досрочно

В 2020 году россияне досрочно погасили ипотечных кредитов на 1,94 триллиона рублей — это рекордный показатель для отечественного рынка жилищного кредитования, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Эксперты агентства подсчитали: объем досрочного погашения в прошлом году в 1,7 раза превысил аналогичный показатель 2019-го. При этом граждане бросились избавляться от ипотеки еще в начале года: в первом квартале сумма досрочно выплаченных средств достигла 389 миллиардов рублей, во втором квартале — 364,5 миллиарда, в третьем, когда были сняты связанные с коронавирусом ограничения, объем погашенной раньше времени ипотеки достиг 523,5 миллиарда рублей. В четвертом квартале этот показатель увеличился до 663 миллиардов рублей.

По данным кредитных специалистов, россияне в основном досрочно гасили долги, используя сбережения, хранившиеся на банковских вкладах. Кроме того, им удалось высвободить некоторые средства за счет снижения потребительских расходов в условиях кризиса.

На фоне ослабления рубля часть погашений могла осуществляться за счет валютных сбережений, добавили эксперты. Кроме того, гасить ипотеку досрочно люди стремились из-за общей неопределенности — многие задались вопросом, какими будут их доходы в будущем. В 2021-м аналитики прогнозируют объем досрочных погашений ипотеки на уровне 2020-го.

Ранее в феврале российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотеки. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заявил предприниматель.

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