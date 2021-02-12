Оценена вероятность снижения ставок по ипотеке в России в 2021 году

В обозримом будущем падение ставок по жилищным кредитам в России вряд ли возможно — даже если Центробанк снизит ключевую ставку на очередном заседании 12 февраля. Вероятность сокращения стоимости ипотеки в 2021 году оценили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин отметил, что снижения ставок по жилищным кредитам не будет, так как в России продолжает действовать программа льготной ипотеки. Доцент РЭУ имени Плеханова Максим Марков заявил, что изменение ставок банков после решений Центробанка происходит с определенной отсрочкой — кредитным организациям нужно время на адаптацию к новым условиям.

По мнению Маркова, в текущих реалиях не нужно ждать существенных изменений условий ипотечного кредитования, «особенно если не произойдет изменения ключевой ставки». Банки и их клиенты все еще адаптируются к условиям, сложившимся после снижения ключевой ставки на 2 процентных пункта в 2020 году, указал эксперт.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, в свою очередь, пояснил, что в дальнейшем динамика ставок по жилищным кредитам будет в основном зависеть от ставок по вкладам населения — основного источника фондирования ипотеки. Если ЦБ уменьшит ключевую ставку, можно ожидать и сокращения ставок по вкладам. «Однако оно вряд ли будет существенным. Соответственно, и заметного снижения ставок по ипотеке не стоит ожидать», — заключил Лопатин.

Ранее сообщалось, что в январе 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде российских банков достигла 40 процентов. По наблюдениям экспертов, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными займами.

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