Россияне установили новый ипотечный рекорд

В январе 2021-го россияне оформили 96 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 265 миллиардов рублей, установив таким образом новый ипотечный рекорд — никогда раньше в стране не выдавали столько ипотеки в начале года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.РФ» и консалтинговой компании Frank RG.

По данным издания, в сравнении с показателями за январь 2020-го выдачи жилищных кредитов в минувшем месяце выросли на 19 процентов в количественном выражении и на 29 процентов в денежном. При этом по сравнению с предыдущем месяцем (декабрем 2020-го) объем оформленных ипотечных займов упал более чем вдвое — перед новым годом россияне взяли ипотеки на 560 миллиардов. В «Дом.рф» это объясняют длительными январскими праздниками.

Ранее сообщалось, что в январе 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде российских банков достигла 40 процентов. По наблюдениям экспертов, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными займами.

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