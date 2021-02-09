Москвичка лишилась ипотечных денег после поездки в такси

В Москве молодая женщина лишилась более 2 миллионов рублей, ранее взятых в банке для приобретения жилья в ипотеку, совершив поездку в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Москвичка вызвала машину с помощью одного из популярных сервисов заказа такси, чтобы доехать до дома из бара на Новослободской улице. Во время поездки женщине стало плохо, она попросила водителя остановить автомобиль и ненадолго вышла, оставив сумку в салоне.

Дома выяснилось, что из сумки пропал мобильный телефон, к которому привязана банковская карта пострадавшей. Женщина позвонила в банк, и ей сообщили, что с ее счета списано более 2 миллионов рублей. Правоохранителям москвичка рассказала, что деньги были заняты в банке для покупки недвижимости в ипотеку.

По факту хищения заемных средств возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого.

Ранее сообщалось, что за 2020 год объем просроченных платежей по ипотечным кредитам в России увеличился на 7 процентов, или примерно на 4,95 миллиарда рублей. Общий объем просрочки за все годы превысил 77,5 миллиарда рублей. Коллекторы прогнозируют увеличение объема «плохих» ипотечных кредитов уже в первом квартале 2021-го.

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