Раскрыты данные о просроченной ипотеке россиян

За 2020 год объем просроченных платежей по ипотечным кредитам в России увеличился на 7 процентов, или примерно на 4,95 миллиарда рублей. Общий объем просрочки за все годы превысил 77,5 миллиарда рублей, говорится в материалах коллекторского агентства «Долговой консультант», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Раскрытая статистика о просроченной задолженности не учитывает сведения о заемщиках, впервые столкнувшихся с проблемами в обслуживании долга в четвертом квартале 2020 года, подчеркивают эксперты. Кроме того, в статистику не полностью попали заемщики, которые воспользовались кредитными каникулами, но льготного периода которым не хватило для восстановления платежеспособности.

Коллекторы прогнозируют увеличение объема «плохих» ипотечных кредитов уже в первом квартале 2021-го. По их данным, максимальный прирост просроченной задолженности в 2020-м произошел на территории Калининградской области, на Чукотке и в Севастополе — доля просрочки там увеличилась на 139-471 процент.

В категорию просроченных кредиты попадают после того, когда банки перестают получать по ним платежи более трех месяцев. Как правило, после этого заемщики полностью перестают обслуживать задолженность, восстановить платежеспособность удается не более четверти из них, констатируют эксперты.

«Льготная ипотека показала, что банкам нужно сбалансированно подходить к выдаче кредитов на строящуюся недвижимость, так как именно этот сегмент наиболее подвержен росту неплатежей по причине повышенной финансовой нагрузки на семейный бюджет заемщиков на период строительства», — заключают в «Долговом консультанте».

Ранее сообщалось, что в январе 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде российских банков достигла 40 процентов. По наблюдениям экспертов, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными займами.

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