Названы регионы с самой дорогой ипотекой

Центральный банк России назвал регионы с самыми высокими средними ставками по ипотеке за 2020 год. Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия, где показатель достиг 8,35 процента годовых. Об этом сообщается в материале, опубликованном на официальном сайте Центробанка.

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Помимо Ингушетии, высокий показатель зафиксировали в Республике Тыва (8,22 процента), Чеченской Республике и городе Севастополе — по 8,11 процента, а также в Крыму, где ставка достигла 8,09 процента. Дорогую ипотеку нашли и в Ханты-Мансийском автономном округе (7,96 процента), Иркутской (7,95 процента) и Челябинской (7,88 процента) областях.

Наименьшие значения продемонстрировала Якутия (6,3 процента). В группе регионов с низкими ставками также оказались Приморский край (6,5 процента), Амурская область (6,7 процента), Бурятия (6,82 процента) и Сахалинская область (6,88 процента). Что касается Москвы и Московской области, то там показатели достигли 7,69 процента и 7,68 процента соответственно, а в Санкт-Петербурге — 7,59 процента.

В ноябре 2020 года эксперты провели исследование и определили регионы, где можно было быстрее всего накопить на первый взнос по ипотеке. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. Там набрать необходимую сумму можно было за год, в сравнении с Москвой, где пришлось бы откладывать в течение 23 месяцев.

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