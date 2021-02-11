Телефонные мошенники начали обманывать российских ипотечников

Российские телефонные мошенники начали обманывать ипотечников. Зная дату ежемесячного ипотечного платежа и его размер, аферисты убеждают жертв перевести средства на подконтрольные им счета. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой схемой мошенничества столкнулся один из корреспондентов агентства. Факт ее существования подтвердили в банках. В частности, неизвестные неоднократно звонили журналисту, напоминали о предстоящем платеже и настойчиво спрашивали, каким способом он собирается его вносить. При этом звонившие располагали информацией о банке, где оформлена ипотека, размере платежа и сроках его внесения. Предполагаемые аферисты перестали звонить, когда корреспондент сказал, что будет платить в отделении банка.

В кредитных организациях агентству рассказали, что цель таких мошенников — втереться в доверие к жертве и вынудить ее или его сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки. При этом ипотечнику могут сказать, что реквизиты банка изменились, и надо платить по-другому. В противном случае его ждет штраф. После этого клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги. В результате средства попадут на счета мошенников.

Ранее в феврале россиянам назвали поводы для блокировки карты после звонка мошенников. Блокировать стоит в двух случаях: если человек сам сообщил злоумышленникам всю информацию о карте и если до разговора ему пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств.

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