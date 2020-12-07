Мошенник с женским голосом похитил миллионы долларов под видом воротил Голливуда

В Великобритании арестован преступник, которого прозвали «королевой голливудских мошенников». Он годами притворялся воротилами Голливуда и таким образом похитил миллионы долларов, сообщает издание Daily Mail.

Жертвами 41-летнего индонезийца Харгобина Тахилрамани (Hargobind Tahilramani) становились американские актеры, сценаристы, каскадеры, гримеры и другие специалисты, так или иначе связанные с киноиндустрией. Как правило, он звонил им, представлялся влиятельным продюсером и предлагал работу на съемках очередного блокбастера. Среди прочих, он выдавал себя за президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, отвечающую за съемки «Звездных войн», продюсера «Лиги справедливости» и «Чудо-женщины» Дебору Снайдер, главу Universal Pictures Донну Лэнгли, бывшую главу Sony Pictures Entertainment Эми Паскаль и режиссера Дага Лимана, снявшего «Грань будущего» и «Идентификацию Борна».

Пострадавшие утверждают, что мошенник искусно подделывал женские голоса и во время одного разговора мог изображать сразу троих человек: продюсера, ассистента и юриста. Иногда он предлагал актерам пройти пробы прямо по телефону, разыграв с ним постельную сцену из несуществующего киносценария. Многие верили ему и соглашались приехать в Джакарту. Жертвы не сразу осознавали, что их обманывают, и успевали потратить тысячи долларов на различные услуги, навязанные подставными гидами и другими пособниками Тахилрамани. За шесть лет афера принесла индонезийцу от 1,5 до 2 миллионов долларов (до 150 миллионов рублей)

В ноябре 2020 года Тахилрамани был разоблачен в подкаст-сериале «Хамелеон: Королева голливудских мошенников», авторы которого провели собственное журналистское расследование. В конце ноября полиция Манчестера арестовала преступника по просьбе американских властей. Его планируют экстрадировать в США.

В 2019 году сообщалось, что в США вынесен приговор мошеннику, который выдавал себя за наследного принца Саудовской Аравии, жил в роскошных отелях, ездил на лимузинах с личным водителем и брал многомиллионные кредиты. Его выдала любовь к свинине.