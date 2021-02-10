Россиянам назвали поводы для блокировки карты после звонка мошенников

Блокировать банковскую карту после звонка телефонных мошенников стоит в двух случаях: если человек сам сообщил злоумышленникам всю информацию о карте и если до разговора ему пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты.

По словам руководителя группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максима Костикова, если еще до звонка россиянину пришло смс с одноразовым кодом, необходимо сразу блокировать карту, так как мошенники, скорее всего, узнали информацию по карте — номер, CVV-код.

В том случае, если клиент сам раскрыл все данные в разговоре с «сотрудниками банка», следует оперативно связаться с кредитной организацией по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, и сообщить им о звонке или сообщении, а также продиктовать номер телефона злоумышленников. «Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника», — отметил специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин. Он посоветовал сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах при подозрении на утечку данных.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в свою очередь добавил, что в основном для совершения операции помимо данных банковской карты необходимы CVV и одноразовый пароль. Однако в некоторых онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Кроме того, CVV можно узнать с помощью перебора.

Костиков подчеркнул, что часть компаний отключает технологию, которая запрашивает сгенерированный банком специальный код для подтверждения операции в интернет-магазинах, чтобы повысить конверсию. В этом случае мошенник может списать средства, имея только данные карты. «Чтобы избежать рисков, следует завести отдельную виртуальную карту для покупок в сети и повседневных трат, переводить на нее минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки», — посоветовал он.

В декабре 2020-го сообщалось, что около 40 процентов россиян сталкивались с телефонными мошенниками. По данным экспертов, 22 процентам опрошенных поступали звонки от злоумышленников, однако им удалось сохранить свои средства. Еще 16 процентов потеряли деньги после разговора с мошенниками.