Названа доля столкнувшихся с телефонными мошенниками россиян

Около 40 процентов россиян сталкивались с телефонными мошенниками. Такой вывод содержится в исследовании компании IDF Eurasia, передает ТАСС.

По данным экспертов, 22 процентам опрошенных поступали звонки от злоумышленников, однако им удалось сохранить свои средства. Еще 16 процентов потеряли деньги после разговора с мошенниками. Каждый четвертый респондент не сталкивался с попыткой обмана, однако его друзья, знакомые или родственники имеют такой опыт. При этом мужчины чаще женщин становились жертвами мошенников (56 против 55 процентов). А в правоохранительные органы обратились только пять процентов обманутых россиян.

Выяснилось, что большинство жертв злоумышленников (58 процентов) самостоятельно переводили им средства. Остальные передавали мошенникам личные сведения — данные банковской карты, коды из СМС — после чего происходило списание денег.

Ранее Банк России назвал пять основных признаков телефонных мошенников. Неожиданный звонок незнакомца — это уже повод насторожиться, отмечают в ЦБ. Второй признак: разговор касается перевода денег, собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить налог, бронь, штраф. Очень выгодное предложение или попытки запугать возможной потерей денег, это еще один признак мошенников. Также злоумышленники всегда пытаются под любым предлогом узнать данные банковской карты, а также оказывают моральное давление. Кроме того, настоящий сотрудник банка никогда не запрашивает какие-либо данные карты.