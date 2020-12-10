Россиянин попался на новую уловку мошенников и лишился 900 тысяч рублей

Житель Читы оформил кредит и перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.

43-летний мужчина рассказал полицейским, что сперва ему позвонила якобы менеджер банка с утверждением, что на него пытаются оформить кредит. Он не поверил и обратился в свою кредитную организацию, где ему подтвердили, что звонок поступил от мошенников.

Однако вскоре на его телефон поступил звонок с номера дежурной части УМВД по Забайкальскому краю, и жертве сообщили, что «проводится специальная операция по задержанию мошенников, а мужчина им мешает». Чтобы операция не прервалась, звонивший под угрозой уголовной ответственности потребовал выполнить все указания сотрудника банка. После этого позвонила «представитель банка» и сказала оформить онлайн-кредит, снять наличные и перевести на указанные счета.

После того, как потерпевший перевел преступникам 900 тысяч рублей, те перестали выходить на связь, их телефоны недоступны.

В полиции установили, что мошенники использовали IP-телефонию и звонили с разных регионов России. Возбуждено уголовное дело.

6 декабря сообщалось, что чаще всего жертвами телефонных мошенников, притворяющихся сотрудниками банков, становятся одинокие мужчины в возрасте 28-37 лет с высшим образованием. Председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова заявила, что мужчины становятся жертвами злоумышленников в 57 процентах случаев, в то время как женщины — в 43 процентах.

Ранее в Центробанке рассказали, как следует разговаривать с телефонными мошенниками, и научили россиян правилам общения с ними. После принятия звонка не стоит применять простых слов типа «да», а лучший способ борьбы — просто прекратить разговор.