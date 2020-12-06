В московским СИЗО «Бутырка» попытались устроить тюремный кол-центр

Неизвестные попытались устроить в московском СИЗО №2 «Бутырка» тюремный кол-центр: сотрудники изолятора перехватили предназначенную для этого партию мобильных телефонов. Об этом со ссылкой на столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним: они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями. Запрещенные предметы были обнаружены при досмотре фургона Citroen, который завозил на территорию изолятора строительные материалы для проведения ремонтных работ. По этому факту начата проверка.

18 июля сообщалось, что в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический кол-центр. По предварительным данным, сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.

Телефоны и интернет-модемы были спрятаны в специальных углублениях, которые отбывающие наказание выдалбливали в нарах и мебели ложками. Для звонков сидельцы использовали микрофоны и беспроводные гарнитуры для мобильных телефонов.