В московском СИЗО правозащитник попытался покончить с собой

В следственном изоляторе (СИЗО) в московском районе Капотня координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков, подозреваемый в изнасиловании бывшей сотрудницы правоохранительных органов, попытался покончить с собой. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также проверяют сотрудников изолятора. По данным издания, к устроившему в камере голодовку Ушакову подселили арестанта, которого обязали довести мужчину до нервного срыва и до решения свести счеты с жизнью. Он ел выдаваемое пропитание в тот момент, когда правозащитник голодал. При этом если заключенный объявляет голодовку, его обязаны содержать в одиночной камере, отмечает Baza.

Ушаков пожаловался в Следственный комитет России на начальника СИЗО. По его мнению, в изоляторе намеренно устроили невыносимые условия, чтобы он решился на суицид. После этого Ушакова перевели в СИЗО-7 в Капотне, где он и попытался покончить с собой.

О задержании Ушакова в Москве стало известно в июне. По версии следствия, он угрожал убийством бывшему следователю Татьяне Козловой, после чего изнасиловал ее. Правозащитник отвергает обвинения и называет их клеветой. «Следователь меня не уведомил о возбуждении уголовного дела, не прислал повестку, хотя я сам к нему лично являлся, сам к ним приезжал. Она меня оклеветала, и с ее слов возбудили дело», — рассказал он. Ранее Козлова по обвинению в мошенничестве была заключена в СИЗО-1 «Матросская тишина», а после отбывала наказание в тюрьме на протяжении четырех лет.

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге прокурор требует 26 лет колонии для трех полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Двоим полицейским хотят назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы, а третьему — восьми.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



