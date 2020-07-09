Освобожденных из-под ареста полицейских-насильников захотели посадить на 26 лет

В Екатеринбурге прокурор требует 26 лет колонии для трех полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил «Ленте.ру» адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Зоной права».

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении сотрудников патрульно-постовой службы управления МВД города, которых ранее суд отпустил из-под домашнего ареста. Двоим полицейским хотят назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы, а третьему — восьми.

По версии следствия, вечером 18 августа 2019 года полицейские задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где надругались над ней. Сотрудников ППС уволили со службы. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона, в том числе непосредственные руководители подозреваемых.

Оглашение приговора трем полицейским назначено на 15 июля.

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