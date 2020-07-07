Россиянина обвинили в изнасиловании собственных дочерей

В Омской области Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении 37-летнего жителя одного из сел, которого обвиняют в изнасиловании собственных дочерей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Мужчина один воспитывал троих детей. Две старшие дочери — девяти и 11 лет, по данным издания, неоднократно подвергались насилию. Известно это стало лишь случайно, когда одна из девочек рассказала об этом в школе.

Задержанный находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по пунктам «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В СКР отметили, что сначала мужчина отрицал свою причастность к преступлению, но позже признал вину.

Ранее сообщалось, что жителя Бугульмы заподозрили в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Девочка с повреждениями половых органов была доставлена в больницу. Медики сообщили о пострадавшей в полицию. Россиянин был оправдан судом 26 июня текущего года — на процессе он заявил, что «психанул». В июле Верховный суд отменил ему оправдательный приговор.

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