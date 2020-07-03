Суд отменил россиянину оправдательный приговор по делу об изнасиловании дочери

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя Бугульмы по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По его словам, решение о новом рассмотрении принято в связи с наличием процессуальных нарушений.

Россиянин был оправдан судом 26 июня текущего года. В ходе процесса он признался в совершении преступления и объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке. «Просто психанул», — говорил обвиняемый. В итоге суд посчитал, что раз желания удовлетворить сексуальные потребности у подсудимого не было, то и состава преступления в его действиях нет.

В 2019 году жителя Бугульмы заподозрили в сексуальном насилии на ребенком. Девочка с повреждениями половых органов была доставлена в больницу. Медики сообщили о пострадавшей в полицию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru