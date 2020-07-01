Жена оправданного за изнасилование дочери россиянина раскрыла его версию событий

Жительница города Бугульма в Татарстане, мужа которой заподозрили в изнасиловании полуторагодовалой дочери и впоследствии оправдали, раскрыла его версию событий. Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

По ее словам, в тот день они «немного поспорили» по телефону, но быстро помирились, через какое-то время супруг привез ей на работу обед. Позднее муж позвонил ей и сообщил, что дома «произошла беда», но не уточнил, какая. После возвращения жены с работы он рассказал, что менял дочери подгузник и «сам не заметил, что произошло», но у нее началось кровотечение. Позже он объяснил, что поранил девочку, потому что у него на пальце треснутое кольцо.

30 июня женщина рассказывала, что мужчина случайно травмировал малышку, а также сам рассказал ей о произошедшем. Она добавила, что просила не вызывать скорую помощь, потому что «прекрасно понимала, что его обвинят в насилии», но тот сам позвонил врачам. Она подчеркнула, что медэкспертиза подтвердила телесные повреждения, но не проникновение.

Жителя Бугульмы заподозрили в сексуальном насилии над ребенком в 2019 году после того, как его дочь доставили в больницу с повреждениями половых органов. 26 июня 2020 года суд оправдал мужчину, однако прокуратура не согласилась с этим решением и опротестовала его, апелляцию рассмотрят 3 июля. В ходе процесса мужчина признался, что совершил преступление и объяснил, что сорвался на ребенке из-за ссоры с женой, потому что был сильно разозлен. Он рассказал, что нанес травмы девочке при смене подгузника. Суд счел, что у подсудимого не было желания удовлетворить сексуальные потребности, в связи с чем в его действиях нет состава преступления.

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