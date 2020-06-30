Жена оправданного за изнасилование дочери россиянина прокомментировала ситуацию

Жена 27-летнего жителя Татарстана, который был заподозрен в изнасиловании полуторагодовалой дочери и впоследствии оправдан, прокомментировала случившееся. По ее словам, мужчина случайно травмировал малышку, пишет RT.

«Он позвонил мне и сам все рассказал. Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, потому что прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам», — сказала россиянка. Она также подчеркнула, что медэкспертиза подтвердила наличие только телесных повреждений, но не проникновения.

В 2019 году жителя Бугульмы заподозрили в сексуальном насилии на ребенком. Девочка с повреждениями половых органов была доставлена в больницу. Суд оправдал мужчину 26 июня текущего года. Его освободили из-под стражи в зале суда. В ходе процесса он признался в совершении преступления.

В прокуратуре с решением судьи не согласились, заявив, что обвиняемый действовал с прямым умыслом.

Подсудимый объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке. «Просто психанул», — говорил обвиняемый. По его словам, травмы он нанес дочери при смене подгузника. В итоге суд посчитал, что раз желания удовлетворить сексуальные потребности у подсудимого не было, то и состава преступления в его действиях нет.

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