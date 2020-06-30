Обвиняемых в изнасиловании полицейских отпустили из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения трем сотрудникам полиции, обвиняемым в групповом изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает издание E1.RU со ссылкой на адвоката потерпевшей.

По его словам, суд изменил полицейским меры пресечения с домашнего ареста на запрет общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей. Защитник опасается, что, оказавшись на свободе, обвиняемые будут оказывать на его подзащитную психологическое давление — адвокат одного из подсудимых уже угрожала девушке высылкой из страны из-за отсутствия регистрации.

Адвокат объясняет, что защитники полицейских также пытаются переквалифицировать дело, утверждая, что потерпевшая оказывала интимные услуги и секс был по обоюдному согласию.

По версии следствия, вечером 18 августа 2019 года полицейские задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где и совершили преступление. Полицейских уволили со службы. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона, в том числе непосредственные руководители подозреваемых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru