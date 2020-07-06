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Появились подробности самоубийства каширского маньяка в СИЗО

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Фото: СК РФ

Самоубийство в СИЗО Андрея Ежова, которого называют Каширским маньяком, было ожидаемым для сотрудников учреждения. Подробности гибели преступника изданию «Московский комсомолец» раскрыл председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Михаил Куземка.

По его словам, Ежов покончил жизнь самоубийством рано утром 6 июля. Сотрудники СИЗО видели его на камерах видеонаблюдения, но не успели предотвратить суицид. «Сотрудник все увидел по видео и вовремя забил тревогу, но дело в том, что СИЗО-11 большое, и пока он добежал до места происшествия, было уже поздно. Рядом с Ежовым нашли несколько предсмертных записок, в которых просил никого в своей смерти не винить», — сказал Куземка.

Также правозащитник добавил, что в последнее время Ежов находился в тяжелом психологическом состоянии. Представители ОНК пытались обратить внимание сотрудников изолятора на возможность самоубийства арестанта. «Мы указали в акте о том, что заключенный требует особого внимания, что, возможно, склонен к суициду, знаю, что с ним потом работал психолог. Однако, как видите, это не помогло», — отметил он.

О гибели Ежова стало известно ранее 6 июля. Тело преступника обнаружили в камере изолятора.

Ежов орудовал с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. По ходатайству следствия работавший сантехником обвиняемый был арестован. На счету маньяка — девять нападений на женщин. Все жертвы были изнасилованы, семеро из них погибли. Спастись удалось лишь двоим потерпевшим. В конце июня Ежов признался в двух новых убийствах с изнасилованием. На допросе обвиняемый рассказал, что в сентябре и октябре 2019 года убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения.

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