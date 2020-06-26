Каширский маньяк признался еще в двух убийствах с изнасилованием. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета России.

На допросе обвиняемый рассказал, что в сентябре и октябре 2019 года убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения. Преступления были совершены по его обычной схеме: Ежов проникал в окна на первых этажах и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт.

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До этого признания ему вменялось семь убийств и изнасилований, таким образом, сейчас на его счету девять эпизодов. Двум потерпевшим удалось выжить. Следователи продолжают проверять Ежова на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Назначено проведение комиссионной судебной, генетической, биологической, трасологической, баллистической экспертиз. Также маньяка отправят на комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.

Ежов орудовал с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. По ходатайству следствия обвиняемый арестован. Он работал сантехником.

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