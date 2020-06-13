Раскрыты подробности спасения единственной выжившей жертвы каширского маньяка

После ареста 53-летнего Андрея Ежова, которого называют каширским маньяком, раскрыты подробности его уголовного дела. Об этом пишет «Комсомольская правда».

На счету задержанного три убийства и одно изнасилование. Единственной выжившей жертвой маньяка оказалась 10-летняя школьница из Каширского района Московской области.

По данным издания, в ночь со 2 на 3 января 2020 года в доме семьи девочки собралась большая компания из родственников и друзей, приехавших праздновать Новый год. Ежов через окно на втором этаже забрался в комнату девочки, когда ее родители спали. Подозреваемый изнасиловал ребенка, после чего пытался задушить, однако его спугнул проснувшийся отец пострадавшей.

На первом же допросе Ежов признал свою вину. В настоящий момент следствие проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям. Ежову грозит пожизненное лишение свободы.

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