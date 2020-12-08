Россиян предостерегли от оформления кредитов через мошенников. В таких ситуациях суды чаще всего выносят решения не в пользу потерпевших, заставляя человека исполнять взятые обязательства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Телефонные мошенники используют стандартные схемы. Чаще всего они представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят срочно помешать злоумышленникам оформить кредит, однако сами делают это по чужим документам.

Адвокат, партнер Адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Елена Муратова отметила, что, в случае если доказано реальное получение денежных средств по договору кредита лицом, даже «заблуждающимся относительно оснований получения таких денежных средств», расторгнуть кредитный договор мало шансов.

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Однако шансы признать недействительным кредитный договор будут существенно выше, если в суде будет доказана полная безучастность «получателя» кредита: например, на кредитных договорах будут поддельные подписи. «Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, не следует сообщать данные своих личных кабинетов, банковских карт. При получении подозрительных денежных средств немедленно возвращать таковые лицу, приславшему денежные средства», — предупредила Муратова.

Кандидат юридических наук, доцент МГЮА имени Кутафина Елена Гринь напомнила, что с 1 октября 2019 года разрешается заключать сделки с использованием электронной формы. «В соответствии с пользовательскими соглашениями, которые оформляют клиенты с банками, как правило, закрепляется положение о том, что подтверждение операций паролями, PIN-кодом, кодом из SMS-сообщений является аналогом подписи гражданина», — отметила она и призвала не забывать о том, что эта информация аналогична собственноручной подписи.

6 декабря сообщалось, что чаще всего жертвами телефонных мошенников, притворяющихся сотрудниками банков, становятся одинокие мужчины в возрасте 28-37 лет с высшим образованием. Председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова заявила, что мужчины становятся жертвами злоумышленников в 57 процентах случаев, в то время как женщины — в 43 процентах.

Ранее в Центробанке рассказали, как следует разговаривать с телефонными мошенниками, и научили россиян правилам общения с ними. После принятия звонка не стоит применять простых слов типа «да», а лучший способ борьбы — просто прекратить разговор.