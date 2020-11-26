Мошенники начали обманывать россиян по-новому: теперь они представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять кредит на чужой паспорт. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро, передает РИА Новости.

«Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», — отметили эксперты. После этого злоумышленники уточняют у собеседника, не терял ли он в последнее время документы, удостоверяющие личность, и пытаются выяснить, в каких банках хранятся его персональные данные.

Собрав всю необходимую информацию мошенники заявляют, что информация об инциденте будет передана в перечисленные банки. Спустя некоторое время жертвам поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности кредитной организации. Он подтверждает, что видит попытку незаконного оформления кредита.

Злоумышленники успокаивают собеседников, сказав, что есть возможность отменить выдачу денежных средств. «Для этого нужно лишь совершить "зеркальные действия" — подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из SMS и совершить другие действия», — сказали эксперты. После удачного оформления кредита злоумышленники уговаривают жертв вернуть заемные денежные средства в банк, совершив перевод на счет мошенников.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, как обезопасить свою банковскую карту от мошенников. Он посоветовал россиянам заводить минимум две-три банковские карты: одна нужна только для зарплаты, а на вторую можно откладывать резервные накопления для каких-то крупных приобретений. Третью же желательно использовать для небольших бытовых покупок через интернет — пользователи должны переводить на нее деньги только на мелкие расходы. Эксперт советует держать на этой карте такую сумму, «которая вам нужна в пределах двух-четырех дней, либо в момент перед покупкой».