Россиянам назвали способы защитить банковские карты от мошенников

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, как обезопасить свою банковскую карту от мошенников. Чиновник назвал несколько способов защиты в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Свинцов посоветовал россиянам заводить минимум две-три банковские карты: одна нужна только для зарплаты, а на вторую можно откладывать резервные накопления для каких-то крупных приобретений. Третью же желательно использовать для небольших бытовых покупок через интернет — пользователи должны переводить на нее деньги только на мелкие расходы. Эксперт советует держать на этой карте такую сумму, «которая вам нужна в пределах двух-четырех дней, либо в момент перед покупкой».

Чиновник также развеял миф о том, что клиентам магазинов нужно забирать чеки из кассы после покупки, если они боятся передать конфиденциальную информацию о себе злоумышленникам. Он назвал таких людей чрезмерно осторожным.

«Фискальный чек не содержит данных о пин-коде, не содержит полных реквизитов банковской карты, тем более он не содержит CVV-код, который с обратной стороны карты для оплаты онлайн. Поэтому наличие чека в руках мошенника не дает ему никаких возможностей для мошенничества», — добавил Свинцов.

Ранее специалисты Роскачества дали советы, как россиянам защититься от киберпреступников. Юзеров призвали обращать внимание на доменное имя сайта. Фальшивые ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написаны с ошибками или замененными символами. Также бывают случаи, когда они имеют необычные доменные окончания.