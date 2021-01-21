В России начались массовые проверки квартир

Квартиры россиян проверят — в стране начались рейды по жилым домам. Цель — выявить незаконные перепланировки, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, массовые проверки жилья проводят сотрудники жилинспекций. Инспекторы обходят дома, интересуясь прежде всего любыми несогласованными изменениями. При этом они обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые коммуникации, но и на мелкие огрехи — так, штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь.

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Перед визитом в квартиру инспекторы отправляют владельцу уведомление по почте о том, что они придут через месяц в конкретное время. Оно может быть отправлено дважды, и если хозяин отказывается принять «гостей», контролеры обращаются в суд и приходят с приставами. Если выявленные изменения в квартире не нарушают технических требований, их просто фиксируют, но опасные перепланировки заставляют устранять. В том случае, если владелец «нехорошей» квартиры отказывается ликвидировать нарушения, он может вовсе лишиться жилья — недвижимость продадут на торгах.

Эксперты опасаются, что масштабные проверки перепланировок спровоцируют всплеск активности мошенников — они могут начать ходить по квартирам под видом инспекторов.

Ранее, в ноябре 2020-го, сообщилась о московском пенсионере, который решил сделать перепланировку в своей квартире, но в ходе ремонтных работ был придавлен куском стены. Мужчине диагностировали открытый перелом черепа, он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

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