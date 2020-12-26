Москвич сделал из одной квартиры две и получил наказание

Мосжилинспекция наказала москвича за переоборудование одной трехкомнатной квартиры в две однокомнатных — он привлечен к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как выяснили инспекторы, житель дома №10/2 на Самаркандском бульваре самовольно разделил трехкомнатную квартиру на две автономные. На незаконную перепланировку пожаловался владелец соседней квартиры. Он заявил, что его жилье оказалось залитым по вине собственника вышерасположенной квартиры, самовольно перенесшего «мокрые зоны».

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Сотрудники Мосжилинспекции неоднократно просили владельца подозрительной квартиры предоставить доступ в жилое помещение, но тот пускать инспекторов внутрь отказывался. В итоге ему пришлось это сделать — ведомство добилось соответствующего решения суда.

При последующем осмотре оказалось, что собственник незаконно разделил трехкомнатную квартиру. При этом он обустроил дополнительные санузел и кухню на месте жилых комнат. Кроме того, объединил лоджию с жилой комнатой, демонтировав оконно-дверной блок, и затронул несущие стены. Москвича обязали вернуть квартиру в прежнее состояние.

Ранее, в ноябре, сообщилась о московском пенсионере, который решил сделать перепланировку в своей квартире, но в ходе ремонтных работ был придавлен куском стены. Мужчине диагностировали открытый перелом черепа, он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

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