Москвич сломал череп из-за ремонта в квартире

Московский пенсионер решил сделать небольшую перепланировку в своей квартире, но в ходе ремонтных работ его придавило куском стены. Мужчине диагностировали открытый перелом черепа, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Декабристов (Северо-Восточный округ). Владелец двухкомнатной квартиры, всю жизнь проработавший строителем, захотел выбить арку в бетонной стене, отделяющей коридор от одной из комнат. Он начал долбить перегородку, и в итоге от нее отделился фрагмент весом около 250 килограммов. Сын пенсионера, сосед и сам мужчина пытались втроем опустить тяжелый кусок на пол, но в какой-то момент глыба рухнула прямо на голову инициатору ремонта.

Врачи установили, что москвич сломал череп. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, вероятность его выздоровления — 50 процентов.

В апреле 2020-го москвич погиб при попытке убраться в квартире. 54-летний пенсионер, предположительно, захотел сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе. В процессе он поскользнулся и ударился головой о ванну. Мужчине диагностировали сразу несколько травм, врачи назначили ему лечение, но через десять дней он умер.

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