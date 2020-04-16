Москвич погиб при попытке убраться в квартире

Столичная полиция выясняет обстоятельства гибели 54-летнего военного пенсионера, скончавшегося после падения в собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе. В процессе он поскользнулся и ударился головой об ванну. Пенсионер обратился за медицинской помощью, ему диагностировали сразу несколько травм, в том числе закрытую черепно-мозговую и перелом головки левой плечевой кости. Врачи назначили пострадавшему лечение, но через десять дней мужчина умер.

В июле 2019-го жительница Мумбаи попала в больницу с застрявшей в черепе крышкой от скороварки. Слабовидящая женщина встала ночью, чтобы воспользоваться ванной, и поскользнулась на лежащих на полу столовых приборах. Она упала головой на скороварку. Свисток с крышки, который служит индикатором температуры, продырявил ее голову и застрял в черепе. Врачи смогли извлечь его.

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