Москвичи пожаловались на оккупировавших многоквартирный дом наркокурьеров

Одна из московских многоэтажек практически превратилась в гигантский наркопритон: подъезды здания, насчитывающего почти 500 квартир, оккупировали так называемые закладчики — преступники, оставляющие наркотики для клиентов в укромных местах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказали корреспонденту телеканала жильцы, наркокурьеры выламывают двери подъездов, устраивают погромы в местах общего пользования. Они превратили многоквартирный дом, в котором 12 подъездов, в базу сбыта запрещенных веществ. Проникать в здание им легко — в нем живут сотни человек, поэтому на незнакомцев никто не обращает внимания.

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Преступники прячут наркотики в горшках с цветами, кабельных коробках и даже в трубах. Москвичи уже устали делать в подъездах ремонт и убирать шприцы. Кроме того, они жалуются, что наркокурьеры активно вовлекают в свой бизнес проживающих в доме школьников. Люди меняют входные замки, пишут заявления в полицию, но пока это не помогает в борьбе с распространителями запрещенных веществ.

Ранее в июле оперативники ФСБ задержали курьеров с 55 килограммами синтетических наркотиков. Они оказались участниками крупной сети межрегиональных каналов поставок запрещенных веществ. В тайниках их автомобилей оперативники обнаружили 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов МДМА. Груз предназначался для 12 регионов России: от Москвы до Краснодарского края.

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