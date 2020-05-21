ФСБ нашла в России международную группировку торговцев героином

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД пресекли деятельность международной этнической преступной группировки, занимавшейся торговлей высококонцентрированным афганским героином. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, передает ТАСС.

Как сообщили в ФСБ, в ходе совместной операции двух силовых ведомств были задержаны пятеро участников наркогруппировки, изъято более 48 килограммов героина, а также ликвидирована сеть межрегиональных каналов поставок наркотика. После операции было возбуждено семь уголовных дел, а задержанных поместили под стражу.

В ФСБ также уточнили, что наркогруппировку входили граждане нескольких государств, а спецоперация по их поимке проводилась в несколько этапов. В рамках первого — в феврале 2020 года — был задержан межрегиональный наркокурьер с двумя килограммами героина: он пытался сбыть наркотик в Московской области.

Позднее на территории Калужской области задержали одного из активных участников российского звена преступной группировки, при этом из незаконного оборота были изъяты около 13 килограммов героина. Наконец, на заключительном этапе операции в мае с поличным задержали организатора и активных участников преступной группы, у которых изъяли как минимум 33 килограмма героина.

13 ноября 2019 года сообщалось, что ФСБ провела спецоперацию против наркоторговцев, изъяв у крупнейшего в даркнете магазина запрещенных веществ на 650 миллионов рублей. Спецслужбы обнаружили в ряде регионов 440 килограммов наркотических средств. С поличным задержаны работавшие в интернет-магазине курьеры.

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