ФСБ провела операцию против крупнейшего наркомагазина в даркнете

ФСБ провела спецоперацию против наркоторговцев, изъяв у крупнейшего в даркнете магазина запрещенных веществ на 650 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Спецслужбы обнаружили в ряде регионов 440 килограммов наркотических средств.

С поличным задержаны работавшие в интернет-магазине курьеры, двое из них занимались доставками особо крупных партий наркотиков до 300 килограммов из Москвы и Петербурга в регионы. Другие фигуранты развозили партии по 50 килограммов.

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Среди задержанных нет организаторов.

Наркотические средства, среди которых МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш, изъяты в Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях.

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