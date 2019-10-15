В Госдуме захотели широко обсудить угрозу распространения наркотиков в даркнете

В Госдуме необходимо организовать большие парламентские слушания по вопросу угрозы распространения наркотиков в даркнете. Об этом в ходе пленарного заседания заявил заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, передает Daily Storm.

Он отметил, что тема употребления наркотических средств касается каждого 146-го россиянина. По словам Чернышова, оборот денег в «этой субкультуре» составляет приблизительно миллиард рублей. Парламентарий считает, что в слушаниях должны принять участие представители МВД, Роскомнадзора и профильных ведомств, а также эксперты.

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Чернышов поблагодарил журналистов «Ленты.ру» за расследование о даркнете, «итогом которого стали ужасающие цифры, которые касаются каждого депутата Госдумы».

Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы продавцов и потребителей наркотиков в стране.

По данным автором расследования, число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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