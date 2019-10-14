В Госдуме назвали главного поставщика наркотиков в Россию

Китай на протяжении многих лет является основным поставщиком сырья для наркотиков, считает директор по развитию GROUP-IB Дмитрий Буянов. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний об угрозах даркнета, которые депутаты Госдумы решили провести после публикации спецпроекта «Ленты.ру» «Россия под наркотиками». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Основной двигатель «Ггидры» и Ramp-а [это Китай]. Наш с вами восточный сосед, он забрасывает мою родину наркотиками, он это делает на протяжении многих и многих лет. У нас огромное число китайских туристов в любом городе. Но все то, от чего травится наша молодежь, изначально производилось там. Это результат наших внешнеполитических отношений», — заявил Буянов.

Также он упрекнул российские СМИ и депутатов в игнорировании проблемы наркоторговли. По словам Буянова, они предпочитают рассказывать россиянам о проблемах на Украине и в США, что является существенным недостатком антинаркотической политики России.

Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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