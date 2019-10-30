Сына высокопоставленного российского чиновника поймали с наркодилерами

В Красноярске задержана группа наркодилеров, среди которых был сын высокопоставленного чиновника из администрации тувинского города Кызыл. Личности задержанных не раскрываются, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление ФСБ.

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Установлено, что подозреваемые долгое время занимались незаконным оборотом гашиша на территории республики. В их квартире было обнаружено около двух килограммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организованной группой в крупном размере.

В конце сентября «Лента.ру» выяснила, что наркоторговцы на российской нелегальной площадке Hydra в даркнете прячут закладки с наркотиками на сумму 64,9 миллиарда рублей в год. На основании анализа данных из моментальных магазинов площадки и отзывов покупателей авторы расследования подсчитали, что ежедневно на Hydra прячется 13 625 тайников-закладок с запрещенными веществами стоимостью 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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