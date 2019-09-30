Объем спрятанных в России наркотиков превысил 64 миллиарда рублей в год

Наркоторговцы на российской нелегальной площадке в даркнете Hydra прячут закладки с наркотиками на сумму 64,9 миллиарда рублей в год, выяснила «Лента.ру» во второй части спецпроекта-расследования «Россия под наркотиками».

На основании анализа данных из моментальных магазинов площадки и отзывов покупателей авторы расследования подсчитали, что ежедневно на Hydra прячется 13625 тайников-закладок с запрещенными веществами стоимостью 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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Авторы расследования также установили, что Hydra работает в 1114 городах, из которых 1013 находятся на территории России, а еще 101 — в Казахстане, Азербайджане, Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Украине и Белоруссии. Это делает Hydra крупнейшей даркнет-площадкой по торговле наркотиками в мире, что подтверждается американскими исследователями Chainanalysis. По их данным, в 2018 году Hydra стала лидером даркнета по объемам сделок с биткоинами, приняв платежей в криптовалюте на 50,8 миллиардов рублей.

Подробнее о том, как работает и сколько зарабатывает крупнейшая в мире площадка по торговле наркотиками Hydra читайте в масштабном расследовании «Ленты.ру».

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