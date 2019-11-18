ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

В Московской области ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в ходе операции были задержаны трое наркоторговцев. Организовали производство граждане России и Украины. Распространять наркотики предполагалось через интернет-магазины.

Кроме того, было изъято свыше 41 килограмма мефедрона, 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и реактивы. Возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.

13 ноября сообщалось, что ФСБ провела спецоперацию против наркоторговцев, изъяв у крупнейшего в даркнете магазина запрещенных веществ на 650 миллионов рублей. Спецслужбы обнаружили в ряде регионов 440 килограммов наркотических средств. С поличным задержаны работавшие в интернет-магазине курьеры.

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